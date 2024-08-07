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Трейлер дня: Власенко страдает на троне в сериале про Павла I

В исторической драме «Павел. Первый и последний» актер сыграл одного из самых неоднозначных российских императоров

Появился первый трейлер исторического сериала «Павел. Первый и последний». Одиозного императора с трагической судьбой сыграл Денис Власенко. В других ролях заняты Кирилл Кяро, Наталья Суркова и Владимир Стеклов.

Император Павел I остался в истории как самодур и почти безумец, но его характер и судьба гораздо многограннее. Еще в детстве ему пришлось столкнуться с отстраненностью матери, тайной гибели отца и большой ответственностью за все происходящее. Став императором, он пытался осуществить перемены к лучшему: приструнить дворянство и облегчить жизнь крепостных. Но не все из задуманного удалось сделать, как не удалось и сохранить императорскую власть.

Денис Власенко рассказал, что «крайне проникся к этому правителю еще со времен уроков истории в школе» и считает период его правления «абсолютно шекспировским по страстям».

«Наш “Павел I”, — отметил режиссер Александр Котт, — это история не про человека, который стремится к власти, не про человека, который обретает эту власть и не про несчастного человека во власти, а это камерная история про взаимоотношения Павла со своей матерью — Екатериной II».

Премьера сериала «Павел. Первый и последний» состоится в 2024 году на «Первом канале».