Трейлер дня: Власенко страдает на троне в сериале про Павла I

Император Павел I остался в истории как самодур и почти безумец, но его характер и судьба гораздо многограннее. Еще в детстве ему пришлось столкнуться с отстраненностью матери, тайной гибели отца и большой ответственностью за все происходящее. Став императором, он пытался осуществить перемены к лучшему: приструнить дворянство и облегчить жизнь крепостных. Но не все из задуманного удалось сделать, как не удалось и сохранить императорскую власть.