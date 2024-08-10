Дэдпул спасает Marvel? Что не так с одним из самых ожидаемых фильмов года

О чем фильм «Дэдпул и Росомаха»
К 2024 году Уэйд Уилсон, также известный как Дэдпул, забивает на супергеройство и становится продавцом подержанных автомобилей. Однако в день рождения Уэйда с ним связывается организация под названием Управление временными изменениями. Мистер Парадокс, один из высокопоставленных менеджеров УВИ, сообщает, что знакомая Уилсону вселенная разрушается, но он сам — в каком-то смысле избранный, поэтому будет спасен.
Уэйд почему-то решает, что сумеет сохранить свой мир, если вернет в него Росомаху: тот погиб в знакомой Уилсону реальности, но его аналоги продолжают существовать в параллельных вселенных. Попытки спасти мир заводят (анти)героя в Пустоту, где он сталкивается с Кассандрой, могущественной, но крайне жестокой сестрой профессора Ксавьера.
Ностальгия и циничный юмор: зачем смотреть новый фильм
В третьем фильме, посвященном Дэдпулу, Райан Рейнольдс продолжает самозабвенно кромсать врагов, разбрызгивая кровь, и глупо шутить (идут ли остроты не самого развитого подростка мужчине под 50, каждый зритель волен решать самостоятельно). Другими словами, поклонники предыдущих лент получат от новой ровно то, на что рассчитывают.
Кого-то может сбить с толку налет сентиментальности — так, главный герой настойчиво повторяет, что озабочен спасением ближайших друзей, и регулярно демонстрирует совместное фото с ними. Но таким зрителям можно напомнить о том, что сентиментальности хватало даже в первом «Дэдпуле»: скажем, вся романтическая линия выглядела позаимствованной из дешевой мелодрамы, просто возлюбленные чаще, чем принято, отпускали грязные реплики о сексе.
Впрочем, от предыдущих двух картин новая отличается тем, что компанию Дэдпулу теперь составляет Росомаха. Поклонников всего марвеловского этот факт несомненно обрадует: герои Рейнольдса и Хью Джекмана фактически бессмертные, отношения между ними напряженные, поэтому они пускают друг другу кровь к радости аудитории и без каких-либо серьезных последствий для самих себя.
Также можно предположить, что на ностальгически настроенного зрителя произведут хорошее впечатление супергероические камео (к примеру, Дженнифер Гарнер впервые за 19 лет выходит на большой экран в образе Электры) и демонстрируемая на финальных титрах нарезка из архивных материалов со съемочных площадок фильмов о Людях Икс.
А что с фильмом не так?
«Дэдпул и Росомаха» — вторичный посредственный комиксовый боевик. Ни рейтинг R, обусловленный обилием крови и сексуально окрашенных реплик, ни повторяющиеся остроты Рейнольдса о студии Disney, намеревающейся до капли выдоить супергероическую вселенную Marvel, не делают ленту ни свежее, ни остроумнее.
Шутки здесь по большей части натужные, сюжетные ходы банальные, более того, время от времени сценаристы (среди них — и сам Рейнольдс) еще и обращаются за помощью к богу из машины, разрешая конфликты буквально взмахом руки.
Если верить критическим обзорам, новый фильм — самый слабый в трилогии; после просмотра с этой точкой зрения легко согласиться. Любопытно, что снижение качества позитивно отразилось на сборах: «Дэдпул и Росомаха» за несколько недель проката заработали бОльшую сумму, чем какая-либо из двух предыдущих лент.
Финансовый успех, наверное, можно объяснить тем, что киностудии наконец-то сумели выпестовать идеальную аудиторию, запросы которой легко удовлетворить. Благодаря усилиям Marvel и «Диснея» объектом поклонения сегодня являются не супергерои, не истории о них и даже не их создатели, а, скажем так, продукты — снятые за сотни миллионов компьютерные аттракционы. Именно к ним предлагают относиться с почтением, именно их разрешают высмеивать Дэдпулу. Наконец, знакомством с ними во многом обусловлено отношение и к новому фильму. Когда такой продукт, получивший статус культового, подмигивает своему зрителю (например, с помощью очередной шутки, разрушающей четвертую стену), зритель, разумеется, чувствует удовлетворение.