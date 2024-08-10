Дэдпул спасает Marvel? Что не так с одним из самых ожидаемых фильмов года

Финансовый успех, наверное, можно объяснить тем, что киностудии наконец-то сумели выпестовать идеальную аудиторию, запросы которой легко удовлетворить. Благодаря усилиям Marvel и «Диснея» объектом поклонения сегодня являются не супергерои, не истории о них и даже не их создатели, а, скажем так, продукты — снятые за сотни миллионов компьютерные аттракционы. Именно к ним предлагают относиться с почтением, именно их разрешают высмеивать Дэдпулу. Наконец, знакомством с ними во многом обусловлено отношение и к новому фильму. Когда такой продукт, получивший статус культового, подмигивает своему зрителю (например, с помощью очередной шутки, разрушающей четвертую стену), зритель, разумеется, чувствует удовлетворение.