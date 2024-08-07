48-летняя Кейт Уинслет снялась топлес

В 2011 году, отдыхая на острове Неккер, Кейт познакомилась с миллионером Недом Рокнроллом. С лета 2012 года пара встречалась, а уже в сентябре было объявлено, что они переехали жить из Нью-Йорка в Великобританию. 2 декабря 2012 года Кейт Уинслет и Нед Рокнролл поженились на свадебной церемонии в Нью-Йорке. Спустя год у них родился сын Беар Блэйз.