48-летняя Кейт Уинслет снялась топлес

Голливудская актриса Кейт Уинслет стала героиней нового выпуска журнала Harper’s Bazaar. Фотографии опубликованы на официальном сайте издания.
48-летняя Уинслет предстала на обложке в сером шерстяном жакете Prada на голое тело, который дополнила кольцом с бриллиантом. Голливудская актриса позировала, стоя в поле. На другом фото знаменитость была запечатлена топлес в воде. Она надела только серьги из белого золота с бриллиантами David Morris. Визажисты сделали Кейт Уинслет нюдовый макияж. Автором съемки выступил британский фотограф Алекси Любомирский.
Кейт Уинслет была замужем трижды. В 1998 году Кейт Уинслет расписалась с режиссером Джеймсом Триплтоном, с которым она познакомилась годом ранее. В 2000 году в семье родилась дочь Миа Триплтон. Однако брак просуществовал недолго — уже в декабре 2001 года Кейт и Джим развелись.
Вторым мужем Кейт стал кинорежиссер Сэм Мендес. Свадьба состоялась в 2003 году на острове Ангилья. Их сын, Джо Алфи Уинслет Мендес, родился 22 декабря 2003 года в Нью-Йорке. В марте 2010 года Кейт Уинслет и Сэм Мендес объявили о расставании, и в этом же году их брак распался.
В 2011 году, отдыхая на острове Неккер, Кейт познакомилась с миллионером Недом Рокнроллом. С лета 2012 года пара встречалась, а уже в сентябре было объявлено, что они переехали жить из Нью-Йорка в Великобританию. 2 декабря 2012 года Кейт Уинслет и Нед Рокнролл поженились на свадебной церемонии в Нью-Йорке. Спустя год у них родился сын Беар Блэйз.
Ранее Кейт Уинслет воссоединилась с партнером по фильму «Чтец» на кинофестивале.