Высоцкая снялась в мини-шортах: «Так должна выглядеть женщина после 40 лет»

Высоцкая с 1998 года замужем за режиссером Андреем Кончаловским, у них двое детей: Мария и Павел. Супруги практически ничего не рассказывают о состоянии дочери, которая после автомобильной аварии в 2013 году впала в кому, за рулем тогда был сам кинематографист. Артистка лишь говорила, что их жизнь изменилась навсегда.