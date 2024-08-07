Высоцкая снялась в мини-шортах: «Так должна выглядеть женщина после 40 лет»

Актриса, телеведущая Юлия Высоцкая снялась в расслабленном образе на отдыхе. Звезда позировала в мини-шортах и свободной футболке в парке и поделилась кадрами в соцсетях.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Вот так должна выглядеть женщина после 40 лет, браво!», «Потрясающая муза», «Какая вы настоящая и прекрасная», «Великолепно выглядите», «Превосходная сеньора», «Какая вы классная», «Восхищаюсь вами», «Красавица».
Звезда не раз рассказывала в интервью, как следит за лицом и фигурой. Она придерживается правильного питания: не ест фаст-фуд и периодически устраивает разгрузочные дни, употребляя в пищу только свежевыжатые соки, травяные чаи, овощные бульоны и холодные супы.
А также актриса активно занимается спортом — бегом, плаванием и скандинавской ходьбой. Высоцкая подчеркивала, что никогда не делала пластических операций. По словам знаменитости, она боится даже «стандартных уколов красоты» из-за непредсказуемых результатов, которые могут нарушить «экспрессию» лица.
Высоцкая с 1998 года замужем за режиссером Андреем Кончаловским, у них двое детей: Мария и Павел. Супруги практически ничего не рассказывают о состоянии дочери, которая после автомобильной аварии в 2013 году впала в кому, за рулем тогда был сам кинематографист. Артистка лишь говорила, что их жизнь изменилась навсегда.
Ранее Высоцкая показала внешность без косметики.