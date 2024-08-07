СМИ: Энистон «немного влюблена» в Аффлека на фоне его разлада с Лопез

Голливудская актриса Дженнифер Энистон может стать следующей возлюбленной Бена Аффлека. Об этом сообщает издание In Touch Weekly.
Инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что Дженнифер Энистон «немного влюблена» в Бена Аффлека. По словам источника, актриса надеется, что они с артистом смогут больше общаться после того, как он разведется с Дженнифер Лопез.
«Поскольку отношения между Джей Ло и Беном довольно открыто сходят на нет, у Энистон есть реальная возможность наверстать упущенное время с Беном. Они никогда раньше не были по-настоящему свободны в одно и то же время, а Джен уже несколько десятилетий является преданной поклонницей Бена», — заявил инсайдер.
Источник также отметил, что Энистон и Аффлек хорошо ладили во время съемок фильма «Обещать — не значит жениться», который вышел в 2009 году. Отмечается, что у знаменитостей есть много общих друзей, которые вполне могут представить себе звезд в качестве пары.
В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в разладе.
Недавно стало известно, что знаменитости провели вторую годовщину свадьбы раздельно, чем подогрели слухи о разводе. Кроме того, Бен Аффлек пропустил вечеринку по случаю дня рождения Дженнифер Лопез.
Ранее стало известно о новой роли Бена Аффлека в кино.