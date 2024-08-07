СМИ: Энистон «немного влюблена» в Аффлека на фоне его разлада с Лопез

«Поскольку отношения между Джей Ло и Беном довольно открыто сходят на нет, у Энистон есть реальная возможность наверстать упущенное время с Беном. Они никогда раньше не были по-настоящему свободны в одно и то же время, а Джен уже несколько десятилетий является преданной поклонницей Бена», — заявил инсайдер.