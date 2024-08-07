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Нагиев и Сябитова сыграли героев с чудинкой в комедии: первые кадры

В фильме «Где второй носок?» их герои пытаются решить величайшую бытовую проблему
Дмитрий Нагиев в фильме «Где второй носок?»
Роза Сябитова в фильме «Где второй носок?»
Кадр из фильма «Где второй носок?»
Роза Сябитова в фильме «Где второй носок?»
Владислав Тирон и Дмитрий Нагиев в фильме «Где второй носок?»
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Дмитрий Нагиев и Роза Сябитова снялись в абсурдистской короткометражной комедии «Где второй носок?».

В центре сюжета — студент журфака Макс (Владислав Тирон). Вместе со своими друзьями он пытается нестандартно ответить на вопрос, волнующий многих: куда после стирки пропадает второй носок? В ходе исследования молодые люди будут проводить эксперименты, возьмут интервью у безумного конспиролога (Нагиев) и столкнутся с поразительными выводами.

Режиссер Иван Петухов рассказал, что «с самого начала и было задумано, что герои во время расследования будут яркими и с чудинкой, под стать общей конспирологически-ироничной тональности».

«Съемки в короткометражном фильме “Где второй носок?” стали для меня бодрящим приключением — мне предложили веселую роль, которая в чем-то перекликается с моим экранным образом. Это был забавный эксперимент», — поделилась впечатлениями Роза Сябитова.

Премьера фильма «Где второй носок?» состоится на фестивале короткометражного кино «Короче», который пройдет в Калининграде с 20 по 25 августа. Онлайн-премьера ленты состоится на платформе Kion.