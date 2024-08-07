Нагиев и Сябитова сыграли героев с чудинкой в комедии: первые кадры

Дмитрий Нагиев и Роза Сябитова снялись в абсурдистской короткометражной комедии «Где второй носок?».



В центре сюжета — студент журфака Макс (Владислав Тирон). Вместе со своими друзьями он пытается нестандартно ответить на вопрос, волнующий многих: куда после стирки пропадает второй носок? В ходе исследования молодые люди будут проводить эксперименты, возьмут интервью у безумного конспиролога (Нагиев) и столкнутся с поразительными выводами.