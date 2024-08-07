Украинские власти раскритиковали приезд французского режиссера в Москву

Ранее стало известно о приезде Ноэ в Москву. «Гаспар приехал в Москву в том числе для того, чтобы поучаствовать в одном закрытом мероприятии для нас и Arthouse. Организацией мероприятия занимается агентство К2», — рассказали в пресс-службе журнала «Москвичка».