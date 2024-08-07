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«Джон Уик» получит продолжение в виде телесериала

Киану Ривз станет исполнительным продюсером проекта
Кадр из фильма «Джон Уик 4»
Кадр из фильма «Джон Уик 4»

Студия Lionsgate Television анонсировала еще один сериал по вселенной «Джона Уика», сообщает Variety. Проект получит название John Wick: Under The High Table, события развернутся после финала четвертого фильма.

В официальном синопсисе говорится, что «Джон Уик оставил мир Высокого Стола в неустойчивом положении, и группа новых персонажей будет пытаться сделать себе имя, в то время как некоторые из героев франшизы останутся верны старому порядку вещей». Отмечается, что «сериал объединит новое и старое и введет вселенную Уика в новую эпоху».

Исполнительными продюсерами станут исполнитель главной роли Киану Ривз и режиссер кинофраншизы Чад Сталехски. Он же поставит пилотный эпизод. Также среди продюсеров числятся Бэзил Иваник («Джон Уик»), основатель Thunder Road Films, и Эрика Ли («Ип Ман»). Шоураннером и автором сценария выступит Роберт Ливайн («Черные паруса»).

«Под Высоким Столом» станет вторым сериалом, действие которого разворачивается в мире «Джона Уика». Ранее Lionsgate TV выпустила мини-сериал «Континенталь», послуживший приквелом фильма. Премьера трехсерийной картины состоялась осенью 2023 года. Главные роли в нем сыграли Мэл Гибсон, Колин Вуделл и Мишель Прада.

Первый фильм, «Джон Уик», вышел в 2014 году, а четвертый — в 2023 году. Четвертая часть собрала в мировом прокате более $440 млн. Для сравнения: касса третьего фильма составила $327,8 млн, второй собрал $171,5, а оригинальный первый триллер заработал в 2014 году $86 млн. Таким образом, благодаря квадриквелу, франшиза превысила показатель $1 млрд сборов по всему миру.

Первые новости о пятой части появились летом 2020 года. Тогда «Джона Уика 5» собирались снимать одновременно с четвертой главой. Однако позже планы изменились, и от этой идеи отказались. Режиссер фильмов Чад Стахелски заявил, что и он, и Киану Ривз хотят уделить время другим проектам, однако не исключают возвращения к франшизе. Официально создание пятой части «Джона Уика» подтвердил глава киностудии Джо Дрейк. Он заявил, что они не готовы прощаться с персонажем и Киану Ривзом и что есть много разных идей, которые можно воплотить в рамках франшизы. Также по вселенной Джона Уика планируют снять аниме. А спин-офф «Балерина» с Аной де Армас в главной роли должен выйти в кинотеатрах в 2025 году.