«Джон Уик» получит продолжение в виде телесериала

Первые новости о пятой части появились летом 2020 года. Тогда «Джона Уика 5» собирались снимать одновременно с четвертой главой. Однако позже планы изменились, и от этой идеи отказались. Режиссер фильмов Чад Стахелски заявил, что и он, и Киану Ривз хотят уделить время другим проектам, однако не исключают возвращения к франшизе. Официально создание пятой части «Джона Уика» подтвердил глава киностудии Джо Дрейк. Он заявил, что они не готовы прощаться с персонажем и Киану Ривзом и что есть много разных идей, которые можно воплотить в рамках франшизы. Также по вселенной Джона Уика планируют снять аниме. А спин-офф «Балерина» с Аной де Армас в главной роли должен выйти в кинотеатрах в 2025 году.