«Джон Уик» получит продолжение в виде телесериала

Студия Lionsgate Television анонсировала еще один сериал по вселенной «Джона Уика», сообщает Variety. Проект получит название John Wick: Under The High Table, события развернутся после финала четвертого фильма.
В официальном синопсисе говорится, что «Джон Уик оставил мир Высокого Стола в неустойчивом положении, и группа новых персонажей будет пытаться сделать себе имя, в то время как некоторые из героев франшизы останутся верны старому порядку вещей». Отмечается, что «сериал объединит новое и старое и введет вселенную Уика в новую эпоху».
Исполнительными продюсерами станут исполнитель главной роли Киану Ривз и режиссер кинофраншизы Чад Сталехски. Он же поставит пилотный эпизод. Также среди продюсеров числятся Бэзил Иваник («Джон Уик»), основатель Thunder Road Films, и Эрика Ли («Ип Ман»). Шоураннером и автором сценария выступит Роберт Ливайн («Черные паруса»).
«Под Высоким Столом» станет вторым сериалом, действие которого разворачивается в мире «Джона Уика». Ранее Lionsgate TV выпустила мини-сериал «Континенталь», послуживший приквелом фильма. Премьера трехсерийной картины состоялась осенью 2023 года. Главные роли в нем сыграли Мэл Гибсон, Колин Вуделл и Мишель Прада.
Первый фильм, «Джон Уик», вышел в 2014 году, а четвертый — в 2023 году. Четвертая часть собрала в мировом прокате более $440 млн. Для сравнения: касса третьего фильма составила $327,8 млн, второй собрал $171,5, а оригинальный первый триллер заработал в 2014 году $86 млн. Таким образом, благодаря квадриквелу, франшиза превысила показатель $1 млрд сборов по всему миру.
Первые новости о пятой части появились летом 2020 года. Тогда «Джона Уика 5» собирались снимать одновременно с четвертой главой. Однако позже планы изменились, и от этой идеи отказались. Режиссер фильмов Чад Стахелски заявил, что и он, и Киану Ривз хотят уделить время другим проектам, однако не исключают возвращения к франшизе. Официально создание пятой части «Джона Уика» подтвердил глава киностудии Джо Дрейк. Он заявил, что они не готовы прощаться с персонажем и Киану Ривзом и что есть много разных идей, которые можно воплотить в рамках франшизы. Также по вселенной Джона Уика планируют снять аниме. А спин-офф «Балерина» с Аной де Армас в главной роли должен выйти в кинотеатрах в 2025 году.