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Звезда «Чик» сфотографировалась обнаженной на отдыхе в Италии

Актриса Варвара Шмыкова позировала на фоне моря

Звезда сериала «Чики», актриса Варвара Шмыкова снялась на отдыхе в Италии. Снимками она поделилась в соцсети.

Перед камерой Варвара Шмыкова позировала на фоне моря полностью обнаженной, повернувшись к камере спиной. Волосы она собрала в пучок и надела золотые серьги. Известно, что актриса уже несколько недель отдыхает на юге Италии.

Варвара Шмыкова, фото: соцсети
Варвара Шмыкова, фото: соцсети

Варвара Шмыкова родила сына 11 июня. Она назвала мальчика Лукой. Отец малыша — второй супруг Шмыковой, диджей Даниил Радлов. Пара сыграла свадьбу в 2022 году.

Первым супругом Варвары Шмыковой был кинооператор Евгений Козлов. У бывших супругов есть сын Корней, который родился в Лос-Анджелесе. О разводе артистки с первым мужем стало известно после новости о ее романе с Радловым.

Шмыкова известна по ролям в таких кинопроектах, как «Чики», «Нелюбовь», «Трое», «Люся» и короткометражке «Варя». О том, что актриса станет матерью во второй раз, она сообщила в марте 2023 года.

Ранее Варвара Шмыкова пожаловалась на хейтеров в соцсетях.