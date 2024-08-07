Звезда «Чик» сфотографировалась обнаженной на отдыхе в Италии

Звезда сериала «Чики», актриса Варвара Шмыкова снялась на отдыхе в Италии. Снимками она поделилась в соцсети.
Перед камерой Варвара Шмыкова позировала на фоне моря полностью обнаженной, повернувшись к камере спиной. Волосы она собрала в пучок и надела золотые серьги. Известно, что актриса уже несколько недель отдыхает на юге Италии.
Варвара Шмыкова родила сына 11 июня. Она назвала мальчика Лукой. Отец малыша — второй супруг Шмыковой, диджей Даниил Радлов. Пара сыграла свадьбу в 2022 году.
Первым супругом Варвары Шмыковой был кинооператор Евгений Козлов. У бывших супругов есть сын Корней, который родился в Лос-Анджелесе. О разводе артистки с первым мужем стало известно после новости о ее романе с Радловым.
Ранее Варвара Шмыкова пожаловалась на хейтеров в соцсетях.