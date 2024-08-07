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Названы кандидатки на главную роль в фильме о Бритни Спирс

На главную роль в экранизации мемуаров звезды претендуют как минимум три актрисы
Бритни Спирс и Сабрина Карпентер
Бритни Спирс и Сабрина КарпентерИсточник: Legion-Media.ru

Кандидаткой на главную роль в фильме об американской певице Бритни Спирс стала актриса Сабрина Карпентер. Об этом сообщает The Mirror.

Отмечается, что мнение поклонников разделились. Одни считают, что 25-летняя актриса является идеальной кандидатурой на эту роль. В то же время другие заявили о намерении бойкотировать картину, если выберут Карпентер.

По данным издания, на главную роль также рассматриваются актрисы Милли Бобби Браун и Сидни Суини.

Ранее сообщалось, что мемуары Бритни Спирс «Женщина во мне» экранизирует студия Universal Pictures. режиссером фильма станет Джон М. Чу, снимавший документальный фильм про певца Джастина Бибера и «Иллюзию обмана 2». Продюсером — Марк Платт.