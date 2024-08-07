Юлия Пересильд показала фото в доспехах и платье

Актриса Юлия Пересильд снялась в платье-бандо и доспехах. Профессиональными снимками она поделилась в соцсети.
Юлия Пересильд позировала в черном платье-бандо с баской, которое дополнили доспехи. Ей также сделали укладку с мягкими волнами и макияж с красной помадой.
«Сила и хрупкость», — написала она в посте.
Актриса состоит в отношениях с актером Михаилом Тройником с 2022 года. О романе пары стало известно через пять месяцев после их первого свидания. Артисты появились вместе на церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды», а позже Пересильд публично подтвердила отношения. В 2023 году в сети появились слухи, что звезда сыграла тайную свадьбу с возлюбленным, однако в ответ актриса посоветовала «не читать до обеда советских газет».
Ранее возлюбленный Юлии Пересильд рассказал о работе с ней. Михаил Тройник заявил, что они с актрисой «на одной волне».