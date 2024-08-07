Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Российские фильмы собрали 5,4 млрд рублей кассовых сборов за два месяца

Касса российских фильмов стала максимальной за три года, собрав 5,4 млрд рублей
Кадр из фильма «Манюня: Приключения в Москве»
Кадр из фильма «Манюня: Приключения в Москве»

Отечественные фильмы собрали 5,4 млрд рублей за два летних месяца. Это максимальные кассовые сборы за последние три года в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минкультуры РФ.

В ведомстве подчеркнули, что 16,3 млн россиян посетили российские кинотеатры в июне-июле 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года нынешняя касса увеличилась на 1,5 млрд рублей и на 3 млрд рублей по отношению к 2022 году. Лидерами проката стали «Майор Гром: Игра» и «Манюня: Приключения в Москве».

Кинокомикс «Майор Гром: Игра» собрал в прокате 530 млн рублей при ожидаемых 2 млрд. В июне председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков объяснил низкие сборы картины тем, что она вышла не в то время — в разгар экзаменов. Идеальной датой проката он назвал 1 января.

В начале июня сообщалось, что фильм «Манюня: Приключения в Москве» обошел в прокате «Майора Грома». По сюжету фильма Манюня и ее подруги Каринэ и Наринэ отправляются на летние каникулы в Москву. Сюжет разворачивается в 1980-х. В Москве девочек ждут удивительные встречи — в том числе с актером Юрием Никулиным.

Ранее стало известно, что объем рынка кинопроката в России с начала года вырос до 29 млрд рублей.