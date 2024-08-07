Российские фильмы собрали 5,4 млрд рублей кассовых сборов за два месяца

В ведомстве подчеркнули, что 16,3 млн россиян посетили российские кинотеатры в июне-июле 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года нынешняя касса увеличилась на 1,5 млрд рублей и на 3 млрд рублей по отношению к 2022 году. Лидерами проката стали «Майор Гром: Игра» и «Манюня: Приключения в Москве».