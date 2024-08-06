Звезда «Чужого» дебютирует в театре в постановке Шекспира

Американская актриса и продюсер Сигурни Уивер известна прежде всего ролью Эллен Рипли в культовой кинофраншизе «Чужой». За свою карьеру она трижды получала номинации на престижную премию Американской киноакадемии «Оскар». Также стало известно, что она отказалась участвовать в съемках новых частей «Чужого».