Раскрыты подробности жизни голливудского актера после «отмены»

Мать обвиненного в каннибализме голливудского актера Арми Хаммера Дрю рассказала о его жизни после скандала. Ее цитирует Fox News.
Вспоминая детство артиста, Хаммер отметила, что он был «самым замечательным сыном в мире».
«Но в 14 лет с Арми произошел инцидент, и с тех пор его жизнь пошла по наклонной», — поделилась она. В феврале актер рассказал, что в подростковом возрасте он подвергся сексуальному насилию со стороны пастора, проповедующего среди молодежи.
«Потом он попал в Голливуд. Он начал “лечиться” алкоголем и наркотиками, и я так благодарна, что на сегодняшний день он уже почти четыре года трезв и маленькими шагами возвращается к Иисусу», — добавила мать звезды.
Ранее Арми Хаммер признался, что лишился доходов на фоне обвинений в каннибализме и насилии.
Летом 2023 года с Хаммера сняли обвинения в сексуализированном насилии.