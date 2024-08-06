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Раскрыты подробности жизни голливудского актера после «отмены»

Мать Арми Хаммера рассказала о жизни артиста после обвинений в каннибализме
Арми Хаммер
Арми ХаммерИсточник: Legion-Media.ru

Мать обвиненного в каннибализме голливудского актера Арми Хаммера Дрю рассказала о его жизни после скандала. Ее цитирует Fox News.

Вспоминая детство артиста, Хаммер отметила, что он был «самым замечательным сыном в мире».

«Но в 14 лет с Арми произошел инцидент, и с тех пор его жизнь пошла по наклонной», — поделилась она. В феврале актер рассказал, что в подростковом возрасте он подвергся сексуальному насилию со стороны пастора, проповедующего среди молодежи.

«Потом он попал в Голливуд. Он начал “лечиться” алкоголем и наркотиками, и я так благодарна, что на сегодняшний день он уже почти четыре года трезв и маленькими шагами возвращается к Иисусу», — добавила мать звезды.

Ранее Арми Хаммер признался, что лишился доходов на фоне обвинений в каннибализме и насилии.

Летом 2023 года с Хаммера сняли обвинения в сексуализированном насилии.