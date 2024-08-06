Стало известно о новой роли Бена Аффлека в кино

Актер, переживающий тяжелый период в отношениях со своей супругой Дженнифер Лопез, исполнит главную роль в новой картине Гаса Ван Сента. С культовым режиссером Бен работал над картиной «Умница Уилл Хантинг», которая принесла ему славу. Более того, его партнером по новому проекту станет лучший друг Мэтт Дэймон, с которым они вместе снялись в фильме 1997 года.