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Стало известно о новой роли Бена Аффлека в кино

Актер сыграет звезду рестлинга Халка Хогана в фильме Гаса Ван Сента
Бен Аффлек и Халк Хоган
Бен Аффлек и Халк ХоганИсточник: Legion-Media.ru

Бен Аффлек снимется в предстоящем фильме о легендарном рестлере Халке Хогане. Об этом сообщило издание Empire.

Фильм получил рабочее название Killing Gawker. Он будет посвящен разборкам Халка Хогана с изданием Gawker. Отмечается, что жанр картины — судебная драма.

Актер, переживающий тяжелый период в отношениях со своей супругой Дженнифер Лопез, исполнит главную роль в новой картине Гаса Ван Сента. С культовым режиссером Бен работал над картиной «Умница Уилл Хантинг», которая принесла ему славу. Более того, его партнером по новому проекту станет лучший друг Мэтт Дэймон, с которым они вместе снялись в фильме 1997 года.