Фильм на вечер: пылкая драма о танго и семейных тайнах

В Буэнос-Айресе герои погружаются в тайну о своем прошлом — Диана подозревает, что ее брата усыновили в детстве, и эта неопределенность до сих пор не дает ему покоя. Параллельно обоих затягивает увлечение танго, и удивительным образом этот танец меняет их взгляды на жизнь.