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Фильм на вечер: пылкая драма о танго и семейных тайнах

Отдаемся в объятия «Страсти, любви и ненависти в Буэнос-Айресе» — трогательной танцевальной драмы о семье и отголосках прошлого

Дэви и его старшая сестра Диана возвращаются к себе на родину, в Аргентину. Каждого терзают собственные проблемы — Дэви пытается избавиться от депрессии, Диана страдает из-за того, что не может завести ребенка.

В Буэнос-Айресе герои погружаются в тайну о своем прошлом — Диана подозревает, что ее брата усыновили в детстве, и эта неопределенность до сих пор не дает ему покоя. Параллельно обоих затягивает увлечение танго, и удивительным образом этот танец меняет их взгляды на жизнь.

Трогательная история героев фильма «Страсть, любовь и ненависть в Буэнос-Айресе» рассказана на фоне исторической драмы об эхе «Грязной войны» в Аргентине, оставившей свой след на жизни последующих поколений.

Это красивая мелодрама о спасении через танец — бурное, эмоциональное танго, с неповторимой энергией пульсирующее под чувственную музыку, оказывается целительной силой. Режиссером ленты выступила канадка Элисон Мюррэй, за двадцать лет до этого снявшая трепетную драму «Лицом к лицу».

Страсть, любовь и ненависть в Буэнос-Айресе
2022/Аргентина, Канада
18+
драма
мелодрама