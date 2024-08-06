Экс-супруга Аффлека отпустила о нем жестокую шутку в «Дэдпуле и Росомахе»

Режиссер супергеройского фильма «Дэдпул и Росомаха» Шон Леви рассказал историю шутки актрисы Дженнифер Гарнер о ее бывшем муже Бене Аффлеке в картине. Его цитирует Page Six.
Когда ведущий подкаста Happy Sad Confused Джош Горовиц спросил режиссера, давал ли Аффлек разрешение на довольно жестокую шутку, Леви ответил отрицательно.
«Нет, мы согласовали это с Джен», — объяснил режиссер.
В фильме Marvel персонаж Райана Рейнольдса выражает соболезнования в связи с тем, что возлюбленного Электры (Сорвиголовы, которого играл Аффлек) больше нет. В ответ Гарнер пожимает плечами и просто говорит: «Да все в порядке».
«Насколько мне известно, эта шутка не согласовывалась с Беном. Но позже я разговаривал с Беном, потому что… в финальных титрах есть упоминание участников фильмов Marvel, и нужно было поговорить со всеми, чтобы получить разрешение на титры», — добавил Леви.
Гарнер и Аффлек встретились и полюбили друг друга во время съемок фильма «Сорвиголова» в 2003 году — они также играли Электру и Сорвиглову. Два года спустя они поженились, в браке родилось трое детей. Супруги развелись в 2018 году.
Ранее друг Аффлека рассказал о проблемах актера после расставания с Дженнифер Лопез.