Экс-супруга Аффлека отпустила о нем жестокую шутку в «Дэдпуле и Росомахе»

«Насколько мне известно, эта шутка не согласовывалась с Беном. Но позже я разговаривал с Беном, потому что… в финальных титрах есть упоминание участников фильмов Marvel, и нужно было поговорить со всеми, чтобы получить разрешение на титры», — добавил Леви.