Похудевшую Александру Бортич раскритиковали за фото в купальнике

Даже Агата Муцениеце обратила внимание, что коллега сильно изменилась. Она поинтересовалась у Бортич, не с помощью ли популярного у звезд «Оземпика» та избавилась от лишнего веса. Правда, звезда фильма «Я худею» не ответила на этот комментарий.