Похудевшую Александру Бортич раскритиковали за фото в купальнике

Александра Бортич вместе с трехлетним сыном Александром недавно отдыхала на море. Актриса делилась с поклонниками пляжными кадрами и на некоторых из них показала себя в раздельных купальниках, которые подчеркнули ее стройную фигуру.
Многие поклонники восхитились внешним видом Бортич.
«Саша, смотрю на вашу фигуру и восхищаюсь вами! Вы молодец, что в фильме “Я худею” сделали такую работу и продолжаете следить за фигурой!», «Ноги ну просто бесконечные», «Вау! Как круто выглядишь!», «Умничка! Красивая фигура».
Но некоторые пользователи сети заметили, что звезда комедии «Холоп» сильно похудела. Они высказали мнение, что худоба актрисе не идет.
«Не худейте больше», «Совсем худышка стала, но все равно классная», «Похудела сильно…», «Я худею — второй сезон», «Фото в купальнике больше не надо».
Даже Агата Муцениеце обратила внимание, что коллега сильно изменилась. Она поинтересовалась у Бортич, не с помощью ли популярного у звезд «Оземпика» та избавилась от лишнего веса. Правда, звезда фильма «Я худею» не ответила на этот комментарий.
Напомним, Александра Бортич — известная российская актриса театра и кино, которую зрители знают по таким проектам, как «Полицейский с Рублевки», «Филфак», «Любовницы», «Фишер» и другим.