Дэвид Линч заявил, что будет работать, несмотря на болезнь

Американский культовый режиссер и музыкант Дэвид Линч сказал, что никогда не перестанет заниматься искусством, несмотря на диагностированное заболевание дыхательных путей — эмфизему.
В своих соцсетях Линч уточнил, что причиной болезни стало курение. При этом два года назад он избавился от пагубной привычки. В остальном артист в «отличной форме». «Я полон счастья и никогда не уйду на пенсию», — написал 78-летний Дэвид.
По словам режиссера, снимать фильмы ему придется удаленно, так как он не может передвигаться, не задыхаясь, и боится подцепить простуду.
Тем временем увидел свет третий совместный альбом Линча и певицы Кристы Белл — Cellophane Memories. Также на счету исполнителя две сольные пластинки.