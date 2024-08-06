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Дэвид Линч заявил, что будет работать, несмотря на болезнь

Режиссер заявил, что «никогда не уйдет на пенсию»
Дэвид Линч
Дэвид ЛинчИсточник: Legion-Media.ru

Американский культовый режиссер и музыкант Дэвид Линч сказал, что никогда не перестанет заниматься искусством, несмотря на диагностированное заболевание дыхательных путей — эмфизему.

В своих соцсетях Линч уточнил, что причиной болезни стало курение. При этом два года назад он избавился от пагубной привычки. В остальном артист в «отличной форме». «Я полон счастья и никогда не уйду на пенсию», — написал 78-летний Дэвид.

По словам режиссера, снимать фильмы ему придется удаленно, так как он не может передвигаться, не задыхаясь, и боится подцепить простуду.

Тем временем увидел свет третий совместный альбом Линча и певицы Кристы Белл — Cellophane Memories. Также на счету исполнителя две сольные пластинки.