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Блейк Лайвли вышла на публику в образе «жены ковбоя»

Актрису заметили в Нью-Йорке в необычном наряде

Голливудская актриса Блейк Лайвли вышла на публику в «голом» топе и кожаных брюках. Об этом сообщает Daily Mail.

Блейк Лайвли
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли

Жена Райана Рейнольдса предстала перед объективами фотографов в красном «голом» топе и джинсах с кожаными вставками, имитирующими сапоги. Волосы она распустила и сделала локоны, а также нанесла вечерний макияж. Читатели статьи иронично оценили образ звезды и назвали ее «женой ковбоя».

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс поженились в 2012 году. Спустя два года у актеров родилась первая дочь Джеймс. В 2016 году они стали родителями девочки Инес, а в 2019-м — дочери Бетти. В конце февраля 2022 года актеры стали родителями в четвертый раз. У них родилась дочь, которую они назвали Олин. После рождения малышки актер появился в программе Power Lunch на канале CNBC и сообщил, что они с супругой очень счастливы. 

Ранее Блейк Лайвли прокомментировала слухи о разводе с Райаном Рейнольдсом. 