Умер актер из сериала «Глухарь» Владимир Новицкий

Новицкий родился 29 ноября 1977, в 1998 году окончил Театральный институт им. Бориса Щукина (курс Евгения Князева). С 1998 по 2002 годы работал в театре «Вернисаж». Тогда же начал появляться на экране. Первыми его ролями, судя по информации на «Кинопоиске», были работы в картинах 2001 года — «Яды, или Всемирная история отравлений», «Сыщики», «Львиная доля».