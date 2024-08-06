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Умер актер из сериала «Глухарь» Владимир Новицкий

На его счету более 40 ролей в кино, все — второстепенные или в эпизодах
Кадр из фильма «Адвокат 4»
Кадр из фильма «Адвокат 4»

На 47-м году жизни умер российский актер театра, кино и сериалов Владимир Новицкий. Об этом сообщили «Российская газета» и «Аргументы и факты». Смерть наступила 2 августа, известно о случившемся стало сегодня, информации о причинах кончины нет. Прощание с артистом проходит сегодня, 6 августа, пишут издания.

Новицкий родился 29 ноября 1977, в 1998 году окончил Театральный институт им. Бориса Щукина (курс Евгения Князева). С 1998 по 2002 годы работал в театре «Вернисаж». Тогда же начал появляться на экране. Первыми его ролями, судя по информации на «Кинопоиске», были работы в картинах 2001 года — «Яды, или Всемирная история отравлений», «Сыщики», «Львиная доля».

Позднее Новицкий снимался в проектах «Кодекс чести», «Студенты», «Глухарь. Возвращение», «Кулагины», «Мент в законе» и других. В сериале «Тайны госпожи Кирсановой» 2018 года он сыграл Свиридова.

В числе последних экранных работ значится участие в недавних сериалах «Конец света» в роли эксперта и «Игра с огнем» в роли медбрата. Всего на его счету более 40 работ в кино.

Судя по информации на странице актера во ВКонтакте, у него остались супруга и двое взрослых детей, Марк и Ксения. Сам Новицкий в сети не появлялся пять дней, а раньше периодически делился с подписчиками моментами дачной жизни, путешествий и кадрами с домашним питомцем.