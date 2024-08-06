Дженнифер Лопез в ярости из-за предстоящего развода

Певица Дженнифер Лопез разгневалась из-за предстоящего развода с актером Беном Аффлеком. Об этом сообщает издание Page Six.
Инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что исполнительница чувствует себя униженной, поскольку в 2021 году именно Аффлек инициировал возобновление отношений с ней. По словам источника, артистка расстроена, так как она считала его «любовью всей жизни». Кроме того, Лопез переживает из-за того, что развод может негативно сказаться на детях.
«В этом замешаны пятеро детей. Она знала, что они будут воспитывать их вместе. А теперь она не может смириться с тем, что все кончено», — заявил инсайдер.
Другой источник добавил, что сейчас Бен Аффлек намеренно откладывает подачу заявления на развод, чтобы якобы не унижать Дженнифер Лопез еще больше.
Впервые помолвка звезд состоялась в 2002 году, однако в 2004-м влюбленные расторгли ее и расстались. В 2021 году актер и певица снова сошлись, а летом 2022-го сыграли свадьбу. Они договорились вместе воспитывать своих детей от разных браков.
В мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в разладе.
Недавно стало известно, что знаменитости провели вторую годовщину свадьбы раздельно, чем подогрели слухи о разводе. Кроме того, актер пропустил вечеринку по случаю дня рождения своей супруги.
Ранее в сети обсуждали новый имидж Бена Аффлека.