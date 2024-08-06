Дженнифер Лопез в ярости из-за предстоящего развода

Инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что исполнительница чувствует себя униженной, поскольку в 2021 году именно Аффлек инициировал возобновление отношений с ней. По словам источника, артистка расстроена, так как она считала его «любовью всей жизни». Кроме того, Лопез переживает из-за того, что развод может негативно сказаться на детях.