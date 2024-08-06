Зендая и Паттинсон могут сняться вместе в романтическом фильме

Зендая («Эйфория», «Дюна: Часть вторая») и Роберт Паттинсон («Довод», «Бэтмен») могут принять участие в съемках новой картины The Drama («Драма»). В настоящее время они ведут переговоры со студией A24, сообщает Deadine.
Детали проекта держатся в секрете. Сюжет «Драмы» расскажет о романе, который принимает неожиданный оборот перед знаменательным для пары днем.
Режиссером картины выступит Кристоффер Боргли, ранее снявший драму «Герой наших снов», главную роль в которой исполнил Николас Кейдж. А продюсированием картины займутся A24 и компания Square Peg. Среди их совместных проектов — «Реинкарнация» и «Солнцестояние», а также фильм «Эддингтон» с Хоакином Фениксом, Педро Паскалем и Эммой Стоун, о подготовке к работе над которым стало известно весной.
В 2024 году Зендая появилась в таких значимых проектах, как «Дюна: Часть вторая» и «Претенденты». Ожидается также, что она вернется к роли Ру в сериале «Эйфория», съемки третьего сезона которого начнутся в 2025 году.
В свою очередь, Паттинсон вернется к роли Бэтмена. Выход второй части картины запланирован на 2026 год. Также в 2025 году актер появится на экранах в фильме «Микки 17» режиссера Пон Джун-хо.
Ранее Зендая посетила лондонскую премьеру сиквела «Дюны» в хромированном костюме робота из коллекции Mugler осень—зима 1995. В Париже она позировала на мероприятии для прессы в платье-спирали из осенней коллекции 2024 года Alaia, а вечером на красной дорожке появилась в кастомных юбке и топе от Louis Vuitton.
У Паттинсона в марте 2024 года родился первый ребенок. Мамой стала актриса Сьюки Уотерхаус. В декабре 2023-го TMZ показал снимки влюбленных, где на левой руке девушки было видно кольцо с бриллиантом.