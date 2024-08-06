Зендая и Паттинсон могут сняться вместе в романтическом фильме

Ранее Зендая посетила лондонскую премьеру сиквела «Дюны» в хромированном костюме робота из коллекции Mugler осень—зима 1995. В Париже она позировала на мероприятии для прессы в платье-спирали из осенней коллекции 2024 года Alaia, а вечером на красной дорожке появилась в кастомных юбке и топе от Louis Vuitton.