Звезда боевиков Жан-Клод Ван Дамм повторил свое фото спустя 36 лет

63-летний актер Жан-Клод Ван Дамм («Двойной удар», «Кикбоксер») опубликовал в соцсети новое фото.
Легендарный актер боевиков повторил свое культовое фото спустя 36 лет и опубликовал коллаж. На фото слева ему 27 лет, справа — 63 года. Артист отметил, что не переживает из-за возраста и не собирается останавливаться.
«27 или 63, работа никогда не прекращается. Возраст — всего лишь цифра, когда живешь в мире боевых искусств. Дисциплина, сосредоточенность и сердце воина. Давайте продолжать творить историю вместе», — написал Ван Дамм.
Жан-Клод Ван Дамм родился в Брюсселе в 1960 году. Его отец был бухгалтером, а мать — флористом. С десяти лет будущий актер занимался боевыми искусствами и в 18 лет получил черный пояс по карате. Он также увлекался тяжелой атлетикой и был удостоен титула «Мистер Бельгия» по бодибилдингу. С 16 лет на протяжении пяти лет он занимался балетом.
Ван Дамм стал знаменитым актером после выхода на экраны ряда боевиков 1980-х и 1990-х годов. Он играл в таких фильмах, как «Кровавый спорт», «Кикбоксер», «Двойной удар», «Универсальный солдат», «Трудная мишень», «Уличный боец» и других.
Ван Дамм — яркий пример мастера боевых искусств, который добился успехов как в спорте, так и на экране. Он чемпион Европы по кикбоксингу и карате. Затем в карьере звезды начался продолжительный спад — фильмы, выходившие в конце 1990-х и нулевых, уже не имели такого успеха, сам он боролся с наркотической зависимостью и говорил, что все эти махания ногами в воздухе ему порядком надоели.
Хотя он озвучил Джина Когтя в фильме «Миньоны: Грювитация» 2022 года и сыграл самого себя в нескольких телевизионных проектах, актера не видели на экране со времен «Последнего наемника» 2021 года. В марте этого года Ван Дамм вернулся с новой ролью — он снялся в боевике «Тьма человеческая». Картина получила оценку 4,4 балла из 10 на сайте IMDb.
Актер пять раз был женат. У него трое детей, двое из которых — Кристофер Ван Варенберг и Бьянка Бриджитт Ван Дамм — решили пойти по стопам знаменитого отца и построить карьеру в киноиндустрии.