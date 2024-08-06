Звезда боевиков Жан-Клод Ван Дамм повторил свое фото спустя 36 лет

Ван Дамм — яркий пример мастера боевых искусств, который добился успехов как в спорте, так и на экране. Он чемпион Европы по кикбоксингу и карате. Затем в карьере звезды начался продолжительный спад — фильмы, выходившие в конце 1990-х и нулевых, уже не имели такого успеха, сам он боролся с наркотической зависимостью и говорил, что все эти махания ногами в воздухе ему порядком надоели.