22-летний сын Умы Турман и Итана Хоука стал режиссером

Сын Умы Турман и Итана Хоука, 22-летний Левон Хоук, дебютирует в качестве театрального режиссера. Его первым спектаклем станет постановка под названием Picture Day («День кино»), сообщает PageSix.
Премьера спектакля Хоука-младшего, который выступил режиссером и автором сценария, состоится 20 сентября в Бруклине (Нью-Йорк). Сюжет разворачивается вокруг пятерых соседей по комнате, которые между собой рассуждают на тему дружбы, любви и самоопределения.
Сын голливудских звезд уже успел попробовать себя на актерском поприще. Он играл в фильме «Подай знак» режиссера и актрисы Зои Кравиц, а также в вестерне «Чаща», в котором главную роль исполнил звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж. А в 2023 году Хоук появился в сериале «Переполненная комната» с Амандой Сайфред и Томом Холландом в главных ролях.
Родная сестра Левона, Майя Хоук, также делает успехи в актерской карьере. Она уже успела поучаствовать в таких популярных проектах, как «Очень странные дела», «Однажды в Голливуде» и «Головоломка 2».
Итан Хоук и Ума Турман были женаты с 1998 по 2005 год. По словам актера, они познакомились в очереди в банкомат на Манхэттене. Но узнать друг друга поближе им удалось только через пять лет после первой встречи — на съемочной площадке фильма «Гаттака», где они сыграли главные роли.
В кино также дебютирует 16-летний сын актера Киллиана Мерфи. Аран Мерфи снимется в новом фильме Тайки Вайтити под названием «Клара и Солнце», который станет экранизацией одноименного романа-бестселлера Кадзуо Исигуро.