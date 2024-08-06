22-летний сын Умы Турман и Итана Хоука стал режиссером

Итан Хоук и Ума Турман были женаты с 1998 по 2005 год. По словам актера, они познакомились в очереди в банкомат на Манхэттене. Но узнать друг друга поближе им удалось только через пять лет после первой встречи — на съемочной площадке фильма «Гаттака», где они сыграли главные роли.