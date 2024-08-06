Звезда «Универа» готовится стать отцом спустя два месяца после свадьбы

«Мы тебя очень любим! Ты лучший муж, самый заботливый мужчина, прекрасный отец, верный друг и моя самая страстная любовь. Будь счастлив, а твоя семья всегда рядом с тобой и поддержит тебя во всем!» — обратилась спортсменка к мужу.