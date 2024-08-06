Звезда «Универа» готовится стать отцом спустя два месяца после свадьбы

Катерина Кейру, которая в июне вышла замуж за актера Алексея Гаврилова, сообщила поклонникам, что они скоро станут родителями. Баскетболистка разместила в личном блоге фотографии, на которых предстала с заметно округлившимся животом.
«Самое лучшее положение. Скоро нас станет больше. Хотим поделиться с вами этой радостной новостью. Много проектов мы будем реализовывать вместе с малышом. Видно, ребеночек родится очень деловым», — отметила Кейру.
Также она опубликовала совместное фото со звездой сериала «Универ» и поздравила его с днем рождения.
«Мы тебя очень любим! Ты лучший муж, самый заботливый мужчина, прекрасный отец, верный друг и моя самая страстная любовь. Будь счастлив, а твоя семья всегда рядом с тобой и поддержит тебя во всем!» — обратилась спортсменка к мужу.
Напомним, Катерина Кейру воспитывает сына Теодора от футболиста Ивана Новосельцева. Для Алексея Гаврилова этот брак стал третьим. Ранее он был женат на инструкторе по йоге Марине Мельниковой, которая родила ему сына Соломона. Второй женой актера стала Мари Кирти, в этом союзе у него родился сын Рано.