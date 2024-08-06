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Любовь Аксенова вышла в свет в толстовке и широких джинсах

Актриса появилась на автограф-сессии со звездами нового сериала «Преступление и наказание»
Любовь Аксенова
Любовь Аксенова

Актриса Любовь Аксенова посетила презентацию сериала «Преступление и наказание», которая прошла 4 августа на площадке «Плюс Дача» в рамках фестиваля BUBBLE Weekend. 

Любовь Аксенова, сыгравшая Дуню Раскольникову в новой экранизации романа Достоевского, пришла на мероприятие в белой толстовке, которую дополнила темными широкими джинсами и черными босоножками на каблуках. Актриса сделала хвост с прядями у лица и естественный макияж.

Сериал «Преступление и наказание» разовьет классический сюжет Достоевского в реалиях XXI века. Студент Родион Раскольников расправляется со старухой-микрокредиторшей, а на его след выходит страж порядка Порфирий Петрович, который хочет добиться от него чистосердечного признания.

Иван Янковский, исполнивший роль Родиона Раскольникова, рассказывал, что искал художника, который бы помог ему открыть внутренний мир Федора Достоевского через свои картины. Этим творцом оказался Эдвард Мунк.

Премьера восьмисерийной драмы «Преступление и наказание» назначена на 2024 год, точная дата пока неизвестна.