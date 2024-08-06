Леонардо ДиКаприо получил травму во время отдыха на яхте

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо получил травму во время отдыха на Сардинии. Об этом сообщает издание TMZ.
5 августа ДиКаприо со своей возлюбленной, моделью Витторией Черетти, и друзьями катался на яхте. Когда актер купался в Средиземном море, его ужалила медуза. Папарацци засняли, как манекенщица осматривала красное пятно на ноге звезды. По информации журналистов, артисту быстро обработали рану, он почти не пострадал.
Слухи о романе Леонардо ДиКаприо с моделью Витторией Черетти появились в мае 2023 года. Тогда их заметили во время прогулки в Каннах. В начале сентября актера и модель засняли за поцелуями в ночном клубе на Ибице. В конце февраля знаменитостей подловили во время прогулки в Лос-Анджелесе. Недавно влюбленные спровоцировали слухи о помолвке. Папарацци заметили на безымянном пальце Виттории Черетти кольцо. Однако вскоре инсайдер заявил, что ДиКаприо пока не готов к такому серьезному шагу.
7 июня Виттории Черетти исполнилось 26 лет. После дня рождения фанаты начали обсуждать возможное расставание модели с актером. Как известно, он предпочитает встречаться с манекенщицами до 25 лет.
Ранее сообщалось, что актер вышел на публику с возлюбленной Витторией Черетти.