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Леонардо ДиКаприо получил травму во время отдыха на яхте

Актера ужалила медуза во время купания в Средиземном море
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприоИсточник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо получил травму во время отдыха на Сардинии. Об этом сообщает издание TMZ.

5 августа ДиКаприо со своей возлюбленной, моделью Витторией Черетти, и друзьями катался на яхте. Когда актер купался в Средиземном море, его ужалила медуза. Папарацци засняли, как манекенщица осматривала красное пятно на ноге звезды. По информации журналистов, артисту быстро обработали рану, он почти не пострадал.

Слухи о романе Леонардо ДиКаприо с моделью Витторией Черетти появились в мае 2023 года. Тогда их заметили во время прогулки в Каннах. В начале сентября актера и модель засняли за поцелуями в ночном клубе на Ибице. В конце февраля знаменитостей подловили во время прогулки в Лос-Анджелесе. Недавно влюбленные спровоцировали слухи о помолвке. Папарацци заметили на безымянном пальце Виттории Черетти кольцо. Однако вскоре инсайдер заявил, что ДиКаприо пока не готов к такому серьезному шагу.

7 июня Виттории Черетти исполнилось 26 лет. После дня рождения фанаты начали обсуждать возможное расставание модели с актером. Как известно, он предпочитает встречаться с манекенщицами до 25 лет.

Ранее сообщалось, что актер вышел на публику с возлюбленной Витторией Черетти.