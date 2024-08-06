Паулина Андреева не появится в третьем сезоне «Метода»

«"Метод" — это не история про полицейских. Это страшная сказка, в ней нет ничего реалистичного. Еще на первом сезоне мы с Хабенским договорились создать образ грустного клоуна, который ищет других трагичных и грустных клоунов. Этого, как мне кажется, никто из тех, кто смотрел "Метод", до конца не осознает», — заявил Быков.