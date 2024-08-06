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Предполагаемая возлюбленная Тома Круза ответила на слухи о романе с актером

Певица Виктория Канал обратилась к поклонникам в соцсети
Виктория Канал и Том Круз (фото: соцсети)
Виктория Канал и Том Круз (фото: соцсети)

Испанская певица Виктория Канал опровергла в соцсети слухи о романе с голливудским актером Томом Крузом.

«Ребята, я не встречаюсь с Томом Крузом. Это просто безумие. Если вы публикуете сплетни, то хотя бы используйте фотографии, на которых я хорошо получилась», — написала Канал.

Поп-исполнительница добавила, что считает Тома Круза «прекрасным и вдохновляющим человеком и наставником», однако их с актером связывает только дружба.

На днях появились слухи о романе Тома Круза и Виктории Канал. Инсайдер из окружения звезд заявил, что актер и певица «практически неразлучны». По словам источника, знаменитости часто видятся. Издание Daily Mail писало, что Круз пригласил Канал на съемочную площадку фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть вторая» в Оксфордшире, хотя обычно он не зовет друзей на работу.

В конце июля стало известно, что Том Круз ищет девушку, с которой построит семью и заведет ребенка. По словам журналистов, актер хотел бы жить с возлюбленной в Великобритании, чтобы также общаться с дочерью Изабеллой и сыном Коннором, которых он усыновил в браке с бывшей женой Николь Кидман.

Ранее пластический хирург объяснил дряблость живота Тома Круза.