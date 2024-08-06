Предполагаемая возлюбленная Тома Круза ответила на слухи о романе с актером

В конце июля стало известно, что Том Круз ищет девушку, с которой построит семью и заведет ребенка. По словам журналистов, актер хотел бы жить с возлюбленной в Великобритании, чтобы также общаться с дочерью Изабеллой и сыном Коннором, которых он усыновил в браке с бывшей женой Николь Кидман.