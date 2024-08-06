Звезда «Слова пацана» озвучил героя мультфильма

«Мы с ней похожи тем, что очень переменчивы, энергичны, и порой нам в голову приходят гениальные решения. Мне нравится ее характер. Даже когда ее ругают, она реагирует так: “Ладно-ладно, поняла”. Она всегда двигается вперед, знает, чего хочет, и готова идти на опасность ради родных и любимых. Она задорная и крутая девочка!» — заключила Смирнова.