Звезда «Слова пацана» озвучил героя мультфильма

Рузиль Минекаев, знакомый зрителям по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», озвучил героя анимационного фильма «Как приручить бизона». Актер признался, что это был его первый опыт озвучания персонажа такого масштабного проекта.
По словам Минекаева, в первый день он переживал, но быстро понял, что и как нужно делать.
«Озвучание похоже на классическую актерскую игру, потому что ты точно так же отыгрываешь весь спектр эмоций персонажа и погружаешься в него. Единственное, в процессе озвучания ты не беспокоишься за технические моменты, как было бы на съемочной площадке — правильно ли ты встал и так далее», — рассказал актер.
Он добавил, что часто бывает так, что актер не похож на персонажа, которого озвучивает, но его тембр отлично подходит герою. К слову, персонаж Минекаева — Том, «ответственный, добрый и отважный парень, который очень любит свою сестру и ценит дружбу».
Вместе со звездой «Слова пацана» участие в озвучании мультфильма приняла и Ева Смирнова, звезда «Чебурашки». Для нее это тоже стало первым подобным опытом, но юная актриса призналась, что давно мечтала об этом. Она отметила, что в чем-то похожа на свою героиню Мэри.
«Мы с ней похожи тем, что очень переменчивы, энергичны, и порой нам в голову приходят гениальные решения. Мне нравится ее характер. Даже когда ее ругают, она реагирует так: “Ладно-ладно, поняла”. Она всегда двигается вперед, знает, чего хочет, и готова идти на опасность ради родных и любимых. Она задорная и крутая девочка!» — заключила Смирнова.
В центре сюжета мультфильма — Том и Мэри, брат и сестра, которые остались без родителей. На океанском лайнере они прибывают в Нью-Йорк и отправляются в удивительное путешествие по незнакомой стране.
Здесь их ждут приключения, полные поразительных открытий, опасностей и судьбоносных встреч. На своем пути они встретят злодеев, союзников и обретут особенного друга, который навсегда изменит их судьбу.
В широкий прокат анимационный фильм «Как приручить бизона» выходит 22 августа.