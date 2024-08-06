41-летний звезда «Мстителей» попал в объектив папарацци на пляже

В июле фитнес-тренер Софья Бычкова раскрыла секрет тренировок для рук Криса Хемсворта. Главным в комплексе является табата-тренировка — высокоинтенсивный комплекс упражнений, выполняемый с обязательными паузами между циклами и с максимальным количеством повторений. Отмечается, что одним из важнейших упражнений комплекса является подъем гантели.