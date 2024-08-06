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41-летний звезда «Мстителей» попал в объектив папарацци на пляже

Криса Хемсворта сняли во время занятий серфингом

Австралийский актер Крис Хемсворт попал в объектив папарацци во время занятий серфингом. Снимки публикует издание Daily Mail.

41-летний звезда фильма «Мстители» предстал на опубликованных кадрах топлес и в гидрокостюме. Знаменитость запечатлели на пляже города Байрон-Бей в Австралии вместе с личным тренером Люком Зокки.

В июле фитнес-тренер Софья Бычкова раскрыла секрет тренировок для рук Криса Хемсворта. Главным в комплексе является табата-тренировка — высокоинтенсивный комплекс упражнений, выполняемый с обязательными паузами между циклами и с максимальным количеством повторений. Отмечается, что одним из важнейших упражнений комплекса является подъем гантели.

Ранее стало известно, что Крис Хемсворт получил звезду на голливудской «Аллее славы».