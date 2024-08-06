В сети восхитились внешностью 53-летней Алены Хмельницкой на новых фото

Звезда фильмов «Сердца трех» и «Ландыш серебристый» надела для съемки облегающий красный лонгслив с глубоким декольте и расклешенную мини-юбку в складку белого цвета. Она дополнила образ гольфами и туфлями на массивных каблуках и платформе, убрала волосы в пучок и выбрала украшения из жемчуга.