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Вышел финальный трейлер фильма «Битлджус Битлджус»

Студия Warner Bros. опубликовала финальный трейлер продолжения культовой картины Тима Бертона

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала финальный трейлер фильма «Битлджус Битлджус», продолжения культовой картины Тима Бертона. Ролик появился на официальном онлайн-канале студии.

Фильм «Битлджус» вышел в 1988 году. Сюжет черной комедии рассказывает о недавно ушедших супругах в исполнении Алека Болдуина и Джины Дэвис, которые вынуждены остаться жить в собственном доме в виде призраков. 

О съемках второй части культовой картины стало известно в 2016 году. Помимо режиссера Тима Бертона, в продолжении также примет участие звезда оригинального фильма Майкл Китон. К своим ролям в картине вернутся Вайнона Райдер («Дракула», «Очень странные дела») и Кэтрин О'Хара («Один дома»). Среди новичков — Дженна Ортега («Уэнсдэй»), Моника Беллуччи («Необратимость») и Уиллем Дефо («Маяк»).

Ранее стало известно, что «Битлджус Битлджус» откроет Венецианский кинофестиваль.