Вышел финальный трейлер фильма «Битлджус Битлджус»

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала финальный трейлер фильма «Битлджус Битлджус», продолжения культовой картины Тима Бертона. Ролик появился на официальном онлайн-канале студии.
Фильм «Битлджус» вышел в 1988 году. Сюжет черной комедии рассказывает о недавно ушедших супругах в исполнении Алека Болдуина и Джины Дэвис, которые вынуждены остаться жить в собственном доме в виде призраков.
О съемках второй части культовой картины стало известно в 2016 году. Помимо режиссера Тима Бертона, в продолжении также примет участие звезда оригинального фильма Майкл Китон. К своим ролям в картине вернутся Вайнона Райдер («Дракула», «Очень странные дела») и Кэтрин О'Хара («Один дома»). Среди новичков — Дженна Ортега («Уэнсдэй»), Моника Беллуччи («Необратимость») и Уиллем Дефо («Маяк»).
Ранее стало известно, что «Битлджус Битлджус» откроет Венецианский кинофестиваль.