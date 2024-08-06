Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Четвертый сезон «Дома Дракона» станет последним

Сейчас идет работа над сценарием третьего сезона
Кадр из сериала «Дом Дракона» (2 сезон)
Кадр из сериала «Дом Дракона» (2 сезон)

Шоураннер Райан Кондал подтвердил, что четвертый сезон сериала «Дом Дракона» станет последним. Его слова передает Variety.

Кондал заявил, что четырех сезонов хватит для того, чтобы создатели смогли завершить историю, созданную писателем Джорджем Р. Р. Мартином в книге «Пламя и кровь».

Сейчас, добавил шоураннер, идет работа над сценарием третьего сезона. Его планируют отправить в производство в начале 2025 года. Он отметил, что стартовым событием третьего сезона будет битва при Глотке — одно из самых масштабных сражений во вселенной книг Мартина.

«Дом Дракона» является приквелом популярного сериала «Игра престолов», основанным на событиях из книги Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», рассказывающей о падении королевской династии Таргариенов.

Второй сезон шоу начал выходить в онлайн-кинотеатре Max с 16 июня.