Четвертый сезон «Дома Дракона» станет последним

Сейчас, добавил шоураннер, идет работа над сценарием третьего сезона. Его планируют отправить в производство в начале 2025 года. Он отметил, что стартовым событием третьего сезона будет битва при Глотке — одно из самых масштабных сражений во вселенной книг Мартина.