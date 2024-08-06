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Панкратов-Черный объяснил отказ от роли вампира в «Мастере и Маргарите»

Актер заявил, что подобные роли могут привлечь негатив в жизнь
Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-ЧерныйИсточник: PersonaStars

Актер Александр Панкратов-Черный рассказал в интервью с Борисом Корчевниковым, что отказался от роли вампира Варенухи в картине Владимира Бортко «Мастер и Маргарита» из-за своей религиозности.

Панкратов-Черный назвал роль «бесовщиной». По словам артиста, он не захотел играть такую роль, так как является глубоко верующим человеком. Однако артист все же принял участие в проекте. Он сыграл Лиходеева – директора вымышленного театра Варьете.

Панкратов-Черный уверен, что подобные роли могут привлечь негатив в жизнь. Он заявил, что некоторые актеры попадали в экстренные ситуации после участия в такой «бесовщине».

12 февраля стало известно, что фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» возглавил кинопрокат в России и СНГ за уикенд третий раз подряд. А 2 марта сборы картины превысили 2 млрд рублей.

В феврале сыгравший Мастера в мини-сериале Бортко «Мастер и Маргарита» актер Александр Галибин признался, что посмотрел картину Локшина от начала и до конца, но остался к ней холоден. Более того, актер пожалел, что посмотрел фильм.

Ранее стало известно, что уехавшие из России актеры не получат гонорары за «Мастера и Маргариту».