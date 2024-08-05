Фильм на вечер: датский психологический триллер о потаенных страхах

Решив сбежать от шума большого города, творческая пара Стине и Тейт бросают свою устоявшуюся жизнь в Копенгагене и вместе с сыном Немо уезжают в глубь шведских лесов. Они обосновываются в уютном доме у озера, наслаждаются тихими днями вдали от всех и рассказывают о своем новом опыте в подкасте для радио.
Однако вскоре оказывается, что их новое жилище отнюдь не столь уединенное. Стине и Тейт обнаруживают, что на другом берегу озера живет еще одна семья. Но самое страшное состоит в том, что незнакомцы как две капли воды похожи на них самих.
Сотканная из подтекстов и метафор, густого саспенса и неожиданных поворотов, «Иллюзия побега» предлагает зрителям ровно то, чего ожидаешь от лучших скандинавских триллеров. Дебютантке Каролине Люнгбю удалось сделать интригующую мистико-психологическую драму, пугающую своей ирреальностью.
Это увлекательное и напряженное кино, на уровне психоанализа исследующее темы глубинных страхов, двойничества и идентичности, разыграно всего тремя актерами, в числе которых — звезда «Королевского романа» Миккель Боэ Фельсгор.