Фильм на вечер: датский психологический триллер о потаенных страхах

Решив сбежать от шума большого города, творческая пара Стине и Тейт бросают свою устоявшуюся жизнь в Копенгагене и вместе с сыном Немо уезжают в глубь шведских лесов. Они обосновываются в уютном доме у озера, наслаждаются тихими днями вдали от всех и рассказывают о своем новом опыте в подкасте для радио.