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Фильм на вечер: датский психологический триллер о потаенных страхах

Исследуем природу своих желаний и страхов за просмотром атмосферного скандинавского триллера «Иллюзия побега»

Решив сбежать от шума большого города, творческая пара Стине и Тейт бросают свою устоявшуюся жизнь в Копенгагене и вместе с сыном Немо уезжают в глубь шведских лесов. Они обосновываются в уютном доме у озера, наслаждаются тихими днями вдали от всех и рассказывают о своем новом опыте в подкасте для радио.

Однако вскоре оказывается, что их новое жилище отнюдь не столь уединенное. Стине и Тейт обнаруживают, что на другом берегу озера живет еще одна семья. Но самое страшное состоит в том, что незнакомцы как две капли воды похожи на них самих.

Сотканная из подтекстов и метафор, густого саспенса и неожиданных поворотов, «Иллюзия побега» предлагает зрителям ровно то, чего ожидаешь от лучших скандинавских триллеров. Дебютантке Каролине Люнгбю удалось сделать интригующую мистико-психологическую драму, пугающую своей ирреальностью.

Это увлекательное и напряженное кино, на уровне психоанализа исследующее темы глубинных страхов, двойничества и идентичности, разыграно всего тремя актерами, в числе которых — звезда «Королевского романа» Миккель Боэ Фельсгор.

6.2
Иллюзия побега
2023/Дания
16+
драма
триллер