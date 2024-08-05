Николь Кидман раскрыла секреты своего счастливого брака

Николь Кидман, которая уже 18 лет счастлива в браке с Китом Урбаном, раскрыла секреты крепких отношений. Звезда поделилась ценным советом.
«Здесь есть индивидуальности: есть ты и есть я. А также есть и мы — и это только мы. Ни у кого другого не может быть того, что есть у вас. Любая женатая пара, ставшая родителями, любые люди, которые выбрали жить вместе — это их произведение, и только мы можем решить, каким оно будет», — поделилась Николь в беседе с австралийской версией журнала Vogue.
По словам Кидман, для долгой и счастливой семейной жизни очень важны настоящая любовь и умение идти на компромисс.
«Это всегда метод проб и ошибок, иногда баланс приходит в негодность, а затем снова обретается равновесие… Мы не злорадствуем по этому поводу. Люди всегда спрашивают: “Что вы посоветуете по поводу брака?” Каждый делает свое дело и сам творит свою реальность. Я не какой-то гуру в отношениях. Я просто пытаюсь найти свой собственный путь», — добавила актриса.
Судя по всему, Николь и Кит успешно применяют эти принципы на практике, ведь их пара по праву считается одной из самых крепких в Голливуде.
Ранее сообщалось, что Николь Кидман вместе с семьей посетила Олимпиаду в Париже.