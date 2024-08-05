Николь Кидман раскрыла секреты своего счастливого брака

«Здесь есть индивидуальности: есть ты и есть я. А также есть и мы — и это только мы. Ни у кого другого не может быть того, что есть у вас. Любая женатая пара, ставшая родителями, любые люди, которые выбрали жить вместе — это их произведение, и только мы можем решить, каким оно будет», — поделилась Николь в беседе с австралийской версией журнала Vogue.