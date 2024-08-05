Аффлек неожиданно сменил имидж на фоне слухов о разводе с Лопез

Слухи о скором разводе голливудского актера Бена Аффлека и американской певицы Дженнифер Лопез спустя два года брака появились в середине мая. По данным инсайдеров, артист уже съехал из их общего пентхауса, и супруги начали подготовку к бракоразводному процессу.