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Дэвид Линч сообщил о неизлечимой болезни

Режиссер заявил, что не может выходить из дома из-за эмфиземы легких
Дэвид Линч, 2007 год
Дэвид Линч, 2007 годИсточник: Rex / Fotodom.ru

Известный режиссер Дэвид Линч сообщил, что ему диагностировали эмфизему легких. Об этом 78-летний автор культового «Твин Пикса» рассказал в интервью журналу Sight & Sound.

По словам режиссера, из-за неизлечимой болезни он больше не может выходить из дома.

«Теперь я прикован к дому, нравится мне это или нет. В моем сегодняшнем состоянии было бы очень плохо подхватить даже простуду», — сообщил Линч.

Последним проектом режиссера стал третий сезон сериала «Твин Пикс», который вышел в 2017 году. Недавно Линч сообщал подробности своего музыкального проекта.

Ранее стало известно, что жена Дэвида Линча подала на развод после 14 лет брака.