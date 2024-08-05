Янковский раскрыл источник вдохновения при подготовке к роли Раскольникова

«Задумка родилась, когда мы снимали финал сериала “Топи”. И я почему-то решил спросить у Владимира Владимировича [Мирзоева]: а не хотели бы вы снять “Преступление и наказание”? И, вы представляете, он тут же ответил, что как раз думал об этом и даже уже подготовил синопсис. Я очень обрадовался, стал думать об этой роли, как это можно лучше сделать», — сообщил актер.