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Янковский раскрыл источник вдохновения при подготовке к роли Раскольникова

Актер вспомнил, что задумка новой экранизации «Преступления и наказании» родилась на съемках сериала «Топи»
Кадр из сериала «Преступление и наказание»
Кадр из сериала «Преступление и наказание»

Актер Иван Янковский рассказал, как готовился к роли в новой экранизации «Преступления и наказания». Об этом актер поведал в ходе презентации фильма на площадке «Плюс Дача».

По словам актера, нащупать нужный образ и вжиться в образ книжного персонажа Родиона Раскольникова ему помогли картины художника Эдварда Мунка.

«Не могу сказать, что при подготовке использовал какой-то определенный метод. Искал вдохновение в литературе, живописи, пытался найти художника, который мог бы через картины для меня открыть этот внутренний мир автора. И им оказался Эдвард Мунк», — поделился Иван.

Также звезда сериала «Топи» и фильма «Огонь» рассказал о том, как режиссеру Владимиру Мирзоеву пришла идея новой киноадаптации произведения Достоевского.

«Задумка родилась, когда мы снимали финал сериала “Топи”. И я почему-то решил спросить у Владимира Владимировича [Мирзоева]: а не хотели бы вы снять “Преступление и наказание”? И, вы представляете, он тут же ответил, что как раз думал об этом и даже уже подготовил синопсис. Я очень обрадовался, стал думать об этой роли, как это можно лучше сделать», — сообщил актер.

В новой экранизации великого романа Янковский играет главную роль, вместе с ним в каст фильма попали Любовь Аксенова, Тихон ЖизневскийЮлия Снигирь и другие звезды российского кино. Премьера восьмисерийной драмы назначена на 2024 год, точная дата пока неизвестна.

Ранее Ивана Янковского назвали главным героем года. Актер получил специальный приз Фестиваля сериалов «Пилот».