Кинофестиваль в Локарно откроет фильм российского производства

Главные роли в картине исполнили французский актер Гийом Кане, который воплотил образ короля Людовика XVI, и актриса Мелани Лоран, сыгравшая Марию-Антуанетту. Интересно, что они же в этом году получат в Локарно премию Давида Кампари за выдающиеся достижения в современном кинематографе.