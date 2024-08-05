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59-летнюю Сару Джессику Паркер заметили в корсете на съемках

Актриса участвует в съемках третьего сезона сериала «И просто так»

Сара Джессика Паркер была замечена в Нью-Йорке в парке Грэммерси. Актриса сейчас задействована в съемках третьего сезона сериала «И просто так», в котором она вернулась к роли Кэрри Брэдшоу.

Для съемок звезда надела шелковый голубой корсет с глубоким декольте, поверх которого накинула плащ песочного оттенка, и пышную юбку. Также актриса выбрала босоножки на каблуках и взяла с собой яркий шопер.

Паркер сделала легкие локоны и нежный макияж. Рядом с актрисой был запечатлен Джонатан Кейк, который, как многие предполагают, станет возлюбленным ее героини в новом сезоне.

Напомним, культовый сериал «Секс в большом городе» вышел на экраны в 1998 году. По сюжету, четыре подруги и жительницы Нью-Йорка — Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс (Синтия Никсон), Шарлотта Йорк (Кристин Дэвис) и Саманта Джонс (Ким Кэтролл) — обсуждали свою жизнь и мужчин.

В 2021 году состоялась премьера сиквела популярного сериала, который получил название «И просто так». В центре сюжета — все те же подруги, которые прошли большой жизненный путь, но, несмотря на это, их дружба осталась такой же крепкой.

В продолжении проекта не приняла участие Ким Кэтролл, у которой ранее были конфликты с Сарой Джессикой Паркер. Исполнительница роли Саманты Джонс появилась лишь в одной серии второго сезона. Однако со своими коллегами она не пересекалась во время съемок.