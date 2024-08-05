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Трейлер дня: Кологривый, Прилучный и Апина в музыкальном сериале

Актеры снялись в драмеди «Комбинация» о легендарной советской группе

Вышел первый трейлер сериала «Комбинация» о рождении и первом успехе легендарной группы 1990-х. В музыкальном драмеди заняты Никита КологривыйДаниил Воробьев, Павел Прилучный и Алена Апина.

По сюжету, сотрудник саратовской милиции Александр Шишинин после рождения дочки решает посвятить жизнь своей мечте и занимается продюсированием музыкальной группы. Вместе с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин) они находят первых вокалисток: Алену Апину (Анастасия Уколова) и Татьяну Иванову (Елизавета Базыкина). Так рождается первая в Советском Союзе женская группа, подарившая хиты Russian Girls, American Boy, «Не забывай» и «Бухгалтер».

Никита Кологривый так рассказывает о своем герое: «Для меня Александр Шишинин остается взрослым ребенком, который много улыбался, много работал, много старался, иногда совершал глупости, но неистово мечтал стать известным на весь мир. Я думаю, мы чем-то похожи с ним в этом».

Павел Прилучный, исполнивший роль харизматичного Александра Иратова, мужа и продюсера Алены Апиной, признается, что для него «было честью сыграть этого грандиозного человека, эту махину, очень крутого бизнесмена».

Создателями сериала стали Никита Власов и Егор Чичканов. В других ролях заняты Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Татьяна Струженкова, Полина Гухман, Стася Милославская, Роман Евдокимов, Ольга Тумайкина, Иван Добронравов.

Премьера сериала «Комбинация» состоится в онлайн-кинотеатре Wink осенью 2024 года.