Трейлер дня: Кологривый, Прилучный и Апина в музыкальном сериале

Никита Кологривый так рассказывает о своем герое: «Для меня Александр Шишинин остается взрослым ребенком, который много улыбался, много работал, много старался, иногда совершал глупости, но неистово мечтал стать известным на весь мир. Я думаю, мы чем-то похожи с ним в этом».