Джон Траволта посетил Олимпиаду в Париже вместе с дочерью

Джон Траволта приехал в Париж, чтобы посмотреть Олимпийские игры, которые проходят с 26 июля по 11 августа. Компанию голливудскому актеру составила его 24-летняя дочь Элла Блю Траволта.
Они успели посетить соревнования по спортивной гимнастике, в которых их соотечественница, гимнастка Симона Байлз, завоевала золотую медаль.
На спортивное мероприятие звезда «Криминального чтива» пришел в синих джинсах, черной футболке, поверх которой накинул черный пиджак. Его дочь выглядела как настоящая парижанка: она надела черный топ на тонких бретелях, черные брюки и черный берет.
Семья активно поддерживала спортсменов и аплодировала им, а также эмоционально обсуждала соревнования.
Напомним, Джон Траволта почти 30 лет прожил в браке с актрисой Келли Престон, которая умерла летом 2020 года от рока молочной железы. В этом союзе у них родились три ребенка — сын Джетт, который умер в 2009 году, дочь Элла Блю и сын Бенджамин.
Ранее Николь Кидман вместе с семьей приехала на Олимпиаду в Париж и посетила соревнования по скейтбордингу.