Джон Траволта посетил Олимпиаду в Париже вместе с дочерью

Напомним, Джон Траволта почти 30 лет прожил в браке с актрисой Келли Престон, которая умерла летом 2020 года от рока молочной железы. В этом союзе у них родились три ребенка — сын Джетт, который умер в 2009 году, дочь Элла Блю и сын Бенджамин.