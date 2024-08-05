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Джон Траволта посетил Олимпиаду в Париже вместе с дочерью

Актер впервые за долгое время появился на публике с 24-летней Эллой Блю
Джон Траволта с дочерью Эллой Блю
Джон Траволта с дочерью Эллой БлюИсточник: Legion-Media.ru

Джон Траволта приехал в Париж, чтобы посмотреть Олимпийские игры, которые проходят с 26 июля по 11 августа. Компанию голливудскому актеру составила его 24-летняя дочь Элла Блю Траволта.

Они успели посетить соревнования по спортивной гимнастике, в которых их соотечественница, гимнастка Симона Байлз, завоевала золотую медаль.

На спортивное мероприятие звезда «Криминального чтива» пришел в синих джинсах, черной футболке, поверх которой накинул черный пиджак. Его дочь выглядела как настоящая парижанка: она надела черный топ на тонких бретелях, черные брюки и черный берет.

Семья активно поддерживала спортсменов и аплодировала им, а также эмоционально обсуждала соревнования.

Напомним, Джон Траволта почти 30 лет прожил в браке с актрисой Келли Престон, которая умерла летом 2020 года от рока молочной железы. В этом союзе у них родились три ребенка — сын Джетт, который умер в 2009 году, дочь Элла Блю и сын Бенджамин.

Ранее Николь Кидман вместе с семьей приехала на Олимпиаду в Париж и посетила соревнования по скейтбордингу.