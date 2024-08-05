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Сергей Безруков признался, что никогда не отдыхал летом

Актер заявил, что для него само понятие отдыха странно
Сергей Безруков
Сергей БезруковИсточник: PersonaStars

Народный артист России, художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков признался, что никогда не отдыхал летом. Его цитирует «Пятый канал».

«Я никогда просто так не отдыхал, нет. И потом для меня понятие отдыха — оно странное», — сказал он.

Летом, уточнил актер, он занят на съемках или проводит время на даче с супругой, дочкой Машей и сыновьями Степаном и Василием.

«Лето все равно используется для съемок. Два проекта, буду сниматься — не просто так зарос, естественно», — сказал Безруков, говорят о своей отросшей бороде.

Звезда сериала «Бригада» женат на режиссере Анне Матисон. Пара зарегистрировала отношения 11 марта 2016 года, они отпраздновали это событие скромно, не привлекая внимание общественности. Художественный руководитель Московского губернского театра признавался журналистам, что они хотят усыновить ребенка, когда подрастет их младший сын.