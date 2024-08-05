Дочь Джуда Лоу снялась полностью обнаженной в объятиях мужчины

Голливудский актер Джуд Лоу воспитывает семерых детей: троих от Сэди Фрост (27-летний Рафферти, 23-летняя Айрис и 21-летний Руди), по одному от модели Саманты Берк и певицы Кэтрин Хардинг (13-летняя София и 8-летняя Ада) и двоих от нынешней супруги Филиппы Коэн (один из них родился в сентябре 2020-го, второй — в начале 2023-го).