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Дочь Джуда Лоу снялась полностью обнаженной в объятиях мужчины

Модель Айрис Лоу появилась на обложке журнала Pop Magazine
Айрис Лоу, фото: соцсети
Айрис Лоу, фото: соцсети

Модель Айрис Лоу стала лицом нового выпуска журнала Pop Magazine. Издание опубликовало фото в соцсети.

На обложке 23-летняя дочь актера Джуда Лоу предстала полностью обнаженной. Модель надела только часы Audemars Piguet. Знаменитость позировала в объятиях мужчины. Визажисты сделали Айрис макияж с коричневыми блестящими тенями, румянами и блеском для губ, а стилисты по волосам — объемную укладку.

Голливудский актер Джуд Лоу воспитывает семерых детей: троих от Сэди Фрост (27-летний Рафферти, 23-летняя Айрис и 21-летний Руди), по одному от модели Саманты Берк и певицы Кэтрин Хардинг (13-летняя София и 8-летняя Ада) и двоих от нынешней супруги Филиппы Коэн (один из них родился в сентябре 2020-го, второй — в начале 2023-го).

Айрис Лоу строит карьеру модели. В январе знаменитость стала лицом выпуска журнала Dust Magazine. Модель позировала на обложке в синем топе Adidas и с короткой стрижкой. Ей сделали «растрепанную» укладку и броский макияж с угольно-черными стрелками. Автором съемки выступил фотограф Себастьян Фаэн.