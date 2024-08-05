Звезда фильма «Тур с Иванушками» вспомнила, как пострадала из-за съемок

«Приходилось стискивать от холода зубы так, что сводило все мышцы. Без последствий не обошлось. Когда вернулась в Москву, отправилась к врачу, где выяснилось, что у меня сильнейшее воспаление сосудов головы, которое лечилось лишь хирургическим путем, и меня незамедлительно прооперировали», — рассказала Пескова в интервью «Леди Mail».