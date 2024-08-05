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Звезда фильма «Тур с Иванушками» вспомнила, как пострадала из-за съемок

Анна Пескова призналась, что серьезно заболела и перенесла операцию
Кадр из фильма «Тур с Иванушками»
Кадр из фильма «Тур с Иванушками»

Анна Пескова рассказала, что пострадала во время работы над фильмом «Тур с Иванушками», из-за чего съемки некоторых сцен перенесли на год. Актриса вспомнила, что один из эпизодов снимался ночью в октябре, когда было очень холодно.

По сюжету, было лето, и героиня Песковой шла по трассе в топе, шортах и босоножках. При этом ее поливали ледяной водой из пожарных машин. В результате звезда серьезно заболела и даже перенесла операцию.

«Приходилось стискивать от холода зубы так, что сводило все мышцы. Без последствий не обошлось. Когда вернулась в Москву, отправилась к врачу, где выяснилось, что у меня сильнейшее воспаление сосудов головы, которое лечилось лишь хирургическим путем, и меня незамедлительно прооперировали», — рассказала Пескова в интервью «Леди Mail».

Она добавила, что на восстановление понадобилось время, поэтому съемки некоторых сцен проходили за несколько месяцев до выхода фильма в прокат.

В проекте Анна Пескова вместе с Агатой Муцениеце и Ольгой Сухаревой сыграли трех подруг, которые отправились на юг России, где у их любимой группы детства проходил гастрольный тур.

Девушки хотели отдать «Рыжему» из «Иванушек International» письмо школьной подруги, рано ушедшей из жизни, и исполнить мечту, которую они не смогли осуществить в подростковом возрасте.