Софья Эрнст снялась в новой фотосессии в древнерусском стиле

«Есть такие съемки, которые запоминаются на многие годы. И любятся сильно. Когда фотографии отражают тебя именно так, как хотелось. Именно такой, какая ты есть. Или какой хочешь иногда быть. Когда так тонко и детально продумана каждая мелочь всей командой», — призналась Эрнст.