Софья Эрнст снялась в новой фотосессии в древнерусском стиле

Софья Эрнст в личном блоге поделилась новыми фотографиями, которые украсят августовский номер журнала «Собака». Для фотосессии актриса примерила необычные образы в древнерусском стиле.
На обложке издания Эрнст появилась в ярко-красном наряде и с косами. На одном из кадров звезда «Содержанок» снялась в банных вениках.
Также актриса надела летнее платье с корсетом, глубоким декольте и пышными рукавами. Она была запечатлена сидящей на подоконнике деревянного дома. Супруга Константина Эрнста призналась, что осталась в восторге от новой фотосессии.
«Есть такие съемки, которые запоминаются на многие годы. И любятся сильно. Когда фотографии отражают тебя именно так, как хотелось. Именно такой, какая ты есть. Или какой хочешь иногда быть. Когда так тонко и детально продумана каждая мелочь всей командой», — призналась Эрнст.
Поклонники сделали много комплиментов актрисе и оценили ее необычный образ.
«Банная владычица», «Софья, какая красота запредельная! И как художественно классно!», «Русская красавица», «Как мне нравится ваш образ. Как статуэтка фарфоровая и как Богиня Плодородия и Женственности», «Русская аристократия, красиво и глубоко. Вы наша русская и православная женщина. Очень приятно видеть все, что вы делаете в работе и отдыхе».
Напомним, Софья Эрнст — российская актриса, знакомая зрителям по сериалу «Содержанки» и картине «Союз спасения».
Ранее Софья Эрнст показала себя в образе лесной феи и призналась, что напоминает себе в таком наряде героинь художественных произведений Михаила Врубеля.