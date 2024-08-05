Ремейк российской картины «СуперБобровы» выйдет во Франции

«Мне понравился фильм — он хороший, смешной, добрый, и я уверен, что история сработает и во Франции. Мы уже начали работу над производством. Сюжет будет адаптирован к нашим реалиям: юмор и социальный контекст будут отличаться от российского. Это будет абсолютная французская история», — рассказал Ларонз.